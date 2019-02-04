【交通消息】銅鑼灣旺角荃灣沙田站等關站輕鐵全線停駛　明早能否服務待評估 (23:35)

【23:26】港鐵表示，因應調景嶺站有突發情況，調景嶺站臨時關閉，所有列車不停調景嶺站。

【23:19】港鐵表示，因應突發情況，東涌站、欣澳站臨時關閉，東涌線所有列車以青衣站為終點站。迪士尼線列車服務暫停。

【23:15】港鐵發表聲明，表示多個車站晚上遭暴徒惡意破壞及縱火；考慮到乘客、員工和鐵路系統的安全，需要臨時關閉相關車站，列車亦不停有關車站，另外，有多個輕鐵站、一輛輕鐵和一輛港鐵巴士在天水圍區遇襲遭破壞，輕鐵服務被迫提早結束。港鐵公司對於暴徒的非法行為予以最嚴厲的譴責，保留追究的權利，並已報警。

港鐵稱，會在今日服務結束後才可以檢查及復修受破壞的設施，然後才可以評估明早能否投入服務。

【23:09】港鐵表示，因應東涌站有突發情況，東涌站臨時關閉，所有列車不停東涌站。

【23:07】港鐵表示，因應將軍澳站有突發情況，將軍澳站臨時關閉，所有列車不停將軍澳站。

【22:42】港鐵表示，因應銅鑼灣站有突發情況，銅鑼灣站臨時關閉，所有列車不停銅鑼灣站。

【22:26】港鐵表示，由於有輕鐵列車在營運期間遇襲受到破壞，顧及到乘客及員工的安全，輕鐵所有路線的列車服務現時暫停

【22:18】港鐵表示，因應西灣河站有突發情況，西灣河站臨時關閉，所有列車不停西灣河站。

【22:11】港鐵表示，因應旺角站有突發情況，旺角站臨時關閉，所有列車不停旺角站。

【22:07】港鐵表示，輕鐵服務最新安排如下：

因應有公眾活動進行，輕鐵705線、706線、761P線服務暫停。

610線、614線、614P線、615線、751線、505線、507線現時改道；屯門、市中心、友愛、安定、兆麟、豐景園、三聖、兆禧、屯門泳池的輕鐵服務暫停。另外，塘坊村來回元朗站及天水圍區輕鐵服務亦暫停。

【22:04】港鐵表示，因應黃埔站有突發情況，黃埔站臨時關閉，所有列車不停黃埔站。

【21:58】港鐵表示，因應荃灣站和馬鞍山站有突發情況，兩港鐵站臨時關閉，所有列車不停荃灣站和馬鞍山站。

【21:00】港鐵表示，因應沙田站有突發情況，沙田站臨時關閉，所有列車不停沙田站。

【20:48】港鐵表示，因應有公眾活動進行，輕鐵路線610、614、615、751、761P現時維持10至25分鐘一班；705、706線維持10至15分鐘一班。

【20:40】港鐵表示，因應元朗區有公眾活動，輕鐵路線610、614、615、751、761P現時維持15至20分鐘一班。

【19:54】警方將案件列「企圖自殺」案處理，陳姓事主41歲，身上未有檢獲遺書，由消防救起後昏迷送往威爾斯親王醫院治理，事件沒有可疑。

【17:25】現場消息指出，墮軌女子40至50歲，自行跳落路軌。

【17:02】港鐵表示，事件約5時正已完成處理，東鐵線列車服務陸續恢復正常。

【16:45】港鐵表示，東鐵沙田站3號月台往紅磡方向有人進入路軌，服務現時受阻。港鐵表示，人員正在處理事件，呼籲乘客為行程預留充裕時間。

現時東鐵線服務調整如下：

•來往紅磡及羅湖站維持12分鐘一班車

•來往火炭及落馬州站維持15分鐘一班車

•整體行車時間（總站至總站）需要額外15至20分鐘

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288