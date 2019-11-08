高院延長披露警員資料禁制令　記協申請記者豁免獲批 (16:30)

政府一方今申請延長禁令，而記協則申請更改禁令內容，要求豁免《私隱條例》受規管下的合法新聞活動。記協主席楊健興在庭外表示歡迎裁決，亦指法庭裁決肯定傳媒重要性。

政府一方陳辭指，「起底」情況嚴重，除警員以外，其家人亦受影響，例如有警員被冒充身分借貸及捐贈器官，及被恐嚇「聽日會綁你個仔，已組隊，有車接送，有袋有刀」。政府一方指「起底」情況已令警員或其家屬不敢發表意見或承認身分，在社會上構成寒蟬效應，因此有必要延長禁令。

政府反對新聞活動可獲豁免，但重申禁令並非針對記者。政府一方解釋，即使記者沒有惡意「起底」，但其有關警員的報道無可避免地在公共領域出現，惡意者在報道刊登後短時間便進行「起底」。政府一方承認，新聞自由重要，但記者在不發布警員資料下，仍可如常工作，加上社會上出現不少「假記者」，因此在現今情況下，法庭不應將新聞活動豁免。

代表記協一方反駁，假記者不是記者，即使禁令被修訂，假記者不會受保護，法庭不應因此漠視記者工作需要。記協一方指，禁令內容用字不清，難以介定何謂違反，更舉例法庭記者常常接觸警員資料，其報道及職責或會違背禁令。

記協一方更反駁，政府一方面聲稱禁令不針對記者，事實上規管新聞報道，反指政府才是造成寒蟬效應的一方，更強調傳媒作為社會「看門狗」，有責任及義務將資料報道。

法官高浩文聽畢雙方陳辭，認為政府一方足以顯示「起底」對社會造成嚴重後果，遂批准延長禁令。另一方面，法官亦認同記協指傳媒在社會上的重要性，以及禁令原本用字不清，批准將《私隱條例》受規下的合法新聞活動排除禁令外。

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