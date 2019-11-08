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【周梓樂離世】市民中環遊行悼周梓樂　警突衝入中環站拘一男 (16:22)

【16:22】防暴警登上警車離去。

【16:18】防暴警重返德輔道中畢打街交界，再度移除路中的雪糕筒等，道路已回復暢通。

【15:57】防暴警察在干諾道中登上警車，在市民指罵聲中離去。

【15:49】防暴警察到達德輔道中畢打街交界。

【15:46】數名警員再次到場，移走堵路的雪糕筒及垃圾桶。有市民見到警員即再次高聲罵警。之後多名警員突高速追趕一名男子，並衝入港鐵中環站拘捕他，將其雙手用手銬反鎖在背後，並扯去其口罩後押上警車。趕至的市民繼續指罵警員，又問被捕男子「叫咩名」。

【15:38】原本停在德輔道中的一輛警車轉入畢打街後，警員登上警車離去。之後市民繼續聚集，有人將一個空紙箱放在電車路軌，有電車司機下車踢開紙島後駛走電車，一名市民再將紙箱放回路軌，下一輛電車駛至，司機拾起紙箱上車後開車離去。隨後市民再將多個雪糕筒及垃圾桶等放到馬路中心堵路。

【15:32】德輔道中畢打街交界的市民已返回行人路，繼續大罵警察，又高叫「香港人報仇」、「殺人填命 血債血償」等口號。一名女子被質疑拍攝他人照片，她高叫自己「無影到人」，又稱照片已刪除，在場年長女士回應「Delete咗就得」，女子之後離去。當時警員有上前觀察雙方爭執情況，但未見介入事件。

【15:20】一輛警車開到德輔道中及畢打街交界，警員開咪勸喻聚集的市民離開，稱市民已堵路兩小時，「都阻咗好耐啦，大家知唔知自己做緊咩啊其實」，又說警方已盡量以容忍態度處理，「知道大家好唔開心，我哋都好唔開心，希望大家睇清楚事實先」。警員又向在場市民稱，他們正進行未經批准集結，最高可判監禁5年，若戴口罩亦違反《禁蒙面法》，最高刑罰是監禁1年。現時在場市民大部分已返回行人路，德輔道中和畢打街亦已通車。在場市民則不斷指罵警員是「殺人犯」。

【15:00】一批市民繼續聚集在德輔道中及畢打街交界，有人架設路障，附近交通大為擠塞。多輛警車泊在干諾道中戒備，但只有個別警員落車。

【14:13】有市民發起中午在中環舉行快閃集會及遊行，悼念在將軍澳尚德邨停車場墮樓重傷、今早（8日）不治的科大學生周梓樂。不少人在遮打花園集會，其間警方一度舉黃旗警告，並要求市民除下口罩。市民其後步出皇后大道中遊行，其間不少身穿西裝的上班族加入，大批市民步行至中環街市後折返起點遮打花園，沿途佔據多條行車線。

遊行隊伍沿途高呼「討回公道，還我真相」、「血債血償」等口號，行經置地廣場時再為周梓樂默哀。現時仍有不少市民聚集在畢打街及德輔道中交界。

銅鑼灣崇光百貨外，中午亦有一批市民聚集，悼念周梓樂。

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