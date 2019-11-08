【周梓樂離世】首宗示威現場受傷後喪命　民主派等深表痛惜促查明真相 (14:54)

【14:25】教協對周的去世表示十分悲痛，促請政府嚴肅調查事件，包括當日警方有否採取過度的追捕方式和阻撓救援。教協同時呼籲召開死因研訊，還原事件真相。

【14:13】香港科技大學、22歲學生周梓樂周一（4日）凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墮樓，伊利沙伯醫院今早（8日）宣布病人於早上8時09分離世。民主派、熱血公民、民間人權陣線、民權觀察、國際特赦組織香港分會均發聲明對此深感痛惜，並向周梓樂的家人致以慰問，並促請當局查明真相。

民主派在聲明表示，周梓樂是第一個年輕人在示威現場受傷而失去生命，至今無論警方說法或領展公開的閉路片段，均未能解開重重疑團，希望真相盡早查明令親屬釋懷。

民陣指出，周梓樂離世的原委有待查證，特別是意外發生的地點與警察行動的關係，以及拖延救援的爭議，必須查個水落石出，重申「獨立調查警暴」已成這個城市最後的道德及理智底線。

熱血公民主席鄭松泰發表聲明指出，警隊肆意衝入屋苑或商場範圍搜捕，既侵犯私有產權，亦引發混亂，批評他們時常有意無意妨礙急救，威脅港人日常人身安全。

國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基表示，當局務必要就周梓樂墮樓一事展開全面透徹調查，包括警方涉阻礙救護車到場的指控，敦促政府就周同學身亡一事，以及警方使用過分武力的情況，展開獨立、公正的調查。

民權觀察指出，鑑於事發時示威者與警方兩方曾於將軍澳衝突，警察並曾於停車場範圍及附近採取行動，又曾向停車場發射催淚彈，促請政府當局就事件作獨立及全面的調查，並呼籲死因裁判法庭盡快就事件展開研訊。

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