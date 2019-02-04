6．9遊行後立法會外衝突　五人涉非法集結襲警等罪　官質疑涉事警員被匿名 (13:01)

5名被告依次為中大學生戴安（22歲）、電腦技術員温鎮豪（29歲）、裝修工人吳浩榮（32歲）、中大學生陳均年（21歲）及社工丘子樂（32歲），首被告、第3至第5被告被控今年6月10日在立法會大樓公眾入口外，連同其他人非法集結；第5被告另被控同日同地襲擊警員A；次被告被指同日同地故意阻撓正當執行職務的警員，即高級督察B。

據悉，6月9日遊行的不反對通知書至凌晨零時結束，5人於不反對通知書結束後15分鐘、即翌日約零時15分被捕。首被告及第4被告曾搬鐵馬及架設鐵馬，次被告拉警員手。

裁判官向控方查問，對於警員身分被隱藏有何解釋，控方解釋有警員及其家人被起底，稱文件及審訊也將使用代號。辯方反對，指文件已寫有警員姓名。辯方續稱律政司將於12月27日進行聆訊，稍後再決定審訊是否使用代號，裁判官接納解釋。

案件押後至1月3日再訊，讓辯方索取文件及法律意見。5人獲准以現金2000元保釋，不得進入立法會附近範圍，即添美道、添華道、龍和道及夏𢡱道內，亦不得離港，只有首被告獲准1月至2月離港兩星期往耶魯大學交流。

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