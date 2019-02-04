周梓樂離世　科大校長史維與家屬見面　學生會1時默哀　籌備傍晚燭光晚會 (12:47)

科技大學代表稱，校長史維會在其他地方與家屬見面安撫情緒，希望傳媒可以離開醫院，以免阻礙醫院運作。科大發表聲明，表示對周同學的不幸離世深感沉痛，並向其家人致以最深切的慰問，指出負責主持今早畢業典禮的校長史維已提前離開，到醫院探望周同學家屬，校方將陪伴周同學家人一起渡過這悲痛時刻，並提供一切所需協助。大學將為有需要的同學提供心理輔導，呼籲同學在艱難時刻，保持冷靜和克制，避免再有衝突以至悲劇的發生。

政府發聲明回應傳媒查詢時表示，對一名科大學生周一凌晨在將軍澳一個停車場墮下，在醫院接受手術治療後終告不治，深感難過和惋惜，並向其家人致以深切慰問；警方早前已表示十分關注事件，現正由重案組全力進行調查，以找出事件始末。

科大學生會臨時幹事表示，希望校長史維能盡所有辦法找出真相，追究為何警方會阻礙救援20分鐘。

立法會衛生事務委員會上午開會時，立法會議員張超雄在會上表示，得悉科大學生離世，內心很難過，他願意用自己1分鐘發言時間，希望主席蔣麗芸能帶領全體委員默哀。蔣麗芸嘆氣後說，心內也難過，她詢問委員意願後，同意默哀1分鐘。

民間人權陣線對周梓樂的離世感到悲痛，並向周的家屬、朋友等致以最沉重的哀悼與慰問。民陣指出，自6月至今，香港警暴連連，被捕者、傷者無數，但在眾多傳言與未能查證的死傷事件中，社會迎來了香港警察行動現場中的首位死難者；周同學離世的原委有待查證，特別是意外發生的地點與香港警察行動的關係，以及被拖延救援的爭議，必須查個水落石出，重申「獨立調查警暴」已成這個城市最後的道德及理智底線。

民權觀察對周梓樂墮樓重傷後，延至今日不治感到難過。民權觀察指出，鑒於事發時示威者與警方兩方曾於將軍澳發生衝突，警察並曾於停車場範圍及附近採取行動及向停車場發射催淚彈，促請政府當局就事件進行獨立及全面的調查，並呼籲死因裁判法庭盡快就事件展開研訊。

相關報道：

命危留醫5日 科大生周梓樂今晨不治