【周梓樂離世】科大表示沉痛下午停課　學生會1時默哀　6時辦燭光晚會 (15:08)

【14:25】科大表示，對周同學的不幸離世及其家人表示哀悼，決定取消原定今日下午舉行的學位頒授典禮。為防可能出現的人潮及對周邊交通造成負擔，大學同時決定取消下午的課堂和一切活動。

【14:18】史維寓所傳出爆玻璃聲，現場的人呼籲其他黑衣人不要「裝修」史維寓所，稱史維不是殺人兇手，不宜驚動其家人。有人在校長寓所的門鎖噴膠水。

【14:02】一群黑衣者遊行至科大校長史維住處，高呼「要求史維，譴責警暴」，沿途有校方保安隨行。

【13:51】台上黑衣者發言呼籲科大學生罷課一星期，迫使校方和政府回應訴求。他們亦為昨日阻礙畢業典禮20分鐘道歉，台下有人大叫「唔割席」、「唔使道歉！」其後在場學生高呼「要求史維，譴責警暴」。

【13:30】科大學生會發起於下午1時到俗稱「火雞」的科大地標默哀，不少學生攜帶鮮花，戴上口罩出席。在場學生經5分鐘默哀後，學生會呼籲眾人移師至香港賽馬會大堂繼續默哀。

數百名學生現於賽馬會大堂聚集，呼叫口號，有人高舉英國國旗。另有一班戴口罩黑衣者於台上噴字，一名保安嘗試上前溝通。科大學生會評議會主席其後表示，校方不會追究學生噴污台上木板，但請台上同學盡快下台，因台上不可承受太多人的重量。

此外，有黑衣者從賽馬會大堂3樓掛橫額，橫額寫上「周梓樂我們會代您走下去」；旁邊貼有「沒有畢業禮只有喪禮」的紙張。

【12:47】香港科技大學、22歲學生周梓樂周一（4日）凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墮樓，伊利沙伯醫院今早（8日）宣布病人於早上8時09分離世。科大表示深感沉痛，同時呼籲同學在艱難時刻，保持冷靜和克制，並取消原定於下午3時舉行的學位頒授典禮。科大學生會臨時幹事表示，代表周梓樂家人向連日來支持周的市民表示感激，學生會今午1時會在校內進行5分鐘的默哀儀式，並正籌備今晚6時在科大舉行燭光晚會，邀請各界出席。

科技大學代表稱，校長史維會在其他地方與家屬見面安撫情緒，希望傳媒可以離開醫院，以免阻礙醫院運作。科大發表聲明，表示對周同學的不幸離世深感沉痛，並向其家人致以最深切的慰問，指出負責主持今早畢業典禮的校長史維已提前離開，到醫院探望周同學家屬，校方將陪伴周同學家人一起渡過這悲痛時刻，並提供一切所需協助。大學將為有需要的同學提供心理輔導，呼籲同學在艱難時刻，保持冷靜和克制，避免再有衝突以至悲劇的發生。

政府發聲明回應傳媒查詢時表示，對一名科大學生周一凌晨在將軍澳一個停車場墮下，在醫院接受手術治療後終告不治，深感難過和惋惜，並向其家人致以深切慰問；警方早前已表示十分關注事件，現正由重案組全力進行調查，以找出事件始末。

科大學生會臨時幹事表示，希望校長史維能盡所有辦法找出真相，追究為何警方會阻礙救援20分鐘。

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