科大生周梓樂今晨不治　交死因庭跟進 (17:05)

【11:30】今早香港科技大學舉行第二日畢業禮，校方期間得知周梓樂不治的消息，校長史維立即中斷畢業禮，宣布周梓樂死訊，請全場師生及家長站立默哀1分鐘，史維期間表現哀傷，不時用手巾拭淚，畢業典禮後來繼續，惟史維稍後表示想趕往醫院，要求畢業生毋須逐個上台頒授，一次過全體在台下完成程序，史維在畢業典禮完結後急步離開。另外，科大職員及在科大有份教導周梓樂的楊教授已到達伊利沙伯醫院。

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【10:38】科技大學22歲學生周梓樂周一（4日）凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墮樓，頭部重創命危。《明報》從兩個可靠消息渠道獲悉，周昨晚（7日）開始心律偏低，經搶救後，延至今晨（8日）8時09分不治。消息指周今早心跳驟停，約6時23分起接受心肺復甦術搶救，其間醫護人員為等候正趕赴醫院道別的家人，進行逾一小時的心肺復甦仍不放棄，最終到場的家人不忍他受苦，於7時半忍痛叫停搶救。伊利沙伯醫院亦證實病人已於早上8時09分離世。

據本報早前獲悉，周送院後因急性腦出血，在約14小時內接受兩次腦部手術，清除左右腦的血塊及移除部分右顳葉，兩度嘗試以引流術減腦壓不果。他留院期間嚴重昏迷，腦幹受壓及右腦缺血，昨顱內壓急升1.5倍，早前亦出現瞳孔放大、電解質紊亂等，靠3倍劑量強心藥及呼吸機等維持生命。

連日來父母等親友在病房守候，亦有市民到醫院及事發停車場為他祈禱及打氣。周的中學母校相關的人早前表示，周在學期間能兼顧學業及課外活動，是「典型的乖乖仔」。

將軍澳周一凌晨有示威者堵路及向警員擲物，警方發射催淚彈驅散，科大生周梓樂期間在尚德停車場墮樓，頭部重創命危。警方其後曾經確認周梓樂墮樓時，防暴警正在停車場外放催淚彈，至於是否與其墮樓有關，警方不排除任何可能，而閉路電視未有拍攝到周墮樓過程。

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