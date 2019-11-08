命危留醫第5日　科大生周梓樂今晨不治 (10:38)

據本報早前獲悉，周送院後因急性腦出血，在約14小時內接受兩次腦部手術，清除左右腦的血塊及移除部分右顳葉，兩度嘗試以引流術減腦壓不果。他留院期間嚴重昏迷，腦幹受壓及右腦缺血，昨顱內壓急升1.5倍，早前亦出現瞳孔放大、電解質紊亂等，靠3倍劑量強心藥及呼吸機等維持生命。

連日來父母等親友在病房守候，亦有市民到醫院及事發停車場為他祈禱及打氣。周的中學母校相關的人早前表示，周在學期間能兼顧學業及課外活動，是「典型的乖乖仔」。

將軍澳周一凌晨有示威者堵路及向警員擲物，警方發射催淚彈驅散，科大生周梓樂期間在尚德停車場墮樓，頭部重創命危。警方其後曾經確認周梓樂墮樓時，防暴警正在停車場外放催淚彈，至於是否與其墮樓有關，警方不排除任何可能，而閉路電視未有拍攝到周墮樓過程。

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