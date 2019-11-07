警方致函投訴記者　明報覆函稱理解同事心情 (19:05)

警務處長給《明報》的信件在本月6日發出，由警察公共關係科總警司謝振中代行。信中指出包括本報記者在內的6名記者，在場內戴上頭盔，頭盔上貼上抗議標語，警方要求6人離場無效，「無奈取消記者會」。 信中又指出，任何人如對警方不滿，可以作出投訴，「記者會舉行場地絕非進行示威抗議的地方」，認為有關記者影響其他專業記者採訪的權利，剝削了公眾接受警方信息，「警方感到非常遺憾」。

陳錦強今日（7日）覆函盧偉聰，指出知悉處長來函。陳表示《明報》十分關注同事在採訪期間多次受到警員無理阻撓和暴力對待，理解同事的心情。陳又提及早於9月11日就警員粗暴對待明報記者去信警務處投訴，至今超過一個月未獲回覆，對此表示遺憾，「促請 貴處積極跟進，盡快交代。」

警方本月6日同致函立場新聞及香港獨立媒體等機構投訴，信件內容大致相近。本月4日警方準備舉行記者會，當時台下有6名記者，戴上分別寫有「止警暴查警謊」6個字的頭盔，默坐於席間。警方點名要求記者除下頭盔，包括《明報》、香港電台、立場新聞、端傳媒、香港獨立媒體及《am730》。警方其後宣布記者會取消。

明報總編輯覆函全文如下：

盧偉聰先生：

11月6日就記者會一事來函收悉，本報十分關注同事在採訪期間多次受到警員無理阻撓和暴力對待，理解同事的心情，亦對警務處未回覆9月11日明報就警員粗暴對待本報記者的投訴，表示遺憾。我們的投訴至今已超過一個月，至今未獲任何回覆，現促請 貴處積極跟進，盡快交代。

陳錦強

明報總編輯

2019年11月7日

副本抄送政府新聞處

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