內地生扮記者攜伸縮警棍稱自衛囚6周　官：無使用未能證參與暴動 (18:10)

被告陳子謀（24歲）早前承認一項藏有攻擊性武器罪。裁判官判刑引述，辯方稱被告攜帶警棍只作自衛用途，該說法與案情吻合，控方亦無反駁，更無證據指他有參與暴動。裁判官表示，被告單純管有警棍，無使用或展示，雖然被告獲建議進入勞教中心，但官認為勞教中心刑期長，未必符合比例，排除此判刑選擇。

裁判官進一步指出，控罪屬《公安條例》之內，法庭別無選擇判處被告即時監禁，考慮到被告沒有影響社會治安，終判他入獄6星期。

控方案情指稱，今年7月28日晚上8時許，警方在上環信德中心外驅散並築起防線，被告向警員表示想跨過防線。警員見他皮帶上掛有黑色物件遂搜身，發現其皮帶掛着最長78厘米、最短30厘米的伸縮棍。被告警誡下稱害怕受襲，故在深圳購買伸縮棍；穿反光衣是因為「扮記者裝扮」較安全。

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