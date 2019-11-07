15歲男生藏雷射筆被官更改控罪　涂謹申憂引發濫告 (18:35)

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涂謹申指出，留意到裁判官認為雷射筆本身並非攻擊性武器，有其合法用途，但指出被告承認參與遊行，且攜有頭盔、手套、護膝等防禦性裝備，認為他當時有意圖以雷射筆照射警員或他人，故裁定他罪成。

但涂謹申認為，裁判官說法非常危險，若按此道理，被告當時攜有用作防禦用途的頭盔也可以用來「扑人」。涂指出，警方一直以「管有適合作非法用途的工具」作控罪，可見控方沒有掌握足夠證據，證明管有雷射筆是有意圖作攻擊的武器，但今日的裁決可能會令警方更容易在沒有法律基礎下濫用有關條例，肆意控告他人藏有攻擊性武器罪名。

涂謹申相信，若本案能上訴至更高級的法院，將有機會作更深入詮釋和討論，有助減少警方有可能錯誤引用條例引致的濫告情況。

涂謹申為現任奧運選區區議員，同區候選人是未有申報政治聯繫的李家軒。

公民黨立法會議員郭家麒擔心判決會造成恐慌及混亂，指出現時本港並未管制買賣或藏有雷射筆，希望政府向市民釐清刑責，否則會造成白色恐怖；促請警方及檢控部門謹慎思考是否要令香港大部分人誤墮法網。

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