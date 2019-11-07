再多5款胃藥需回收　因確定或懷疑含可能致癌雜質 (17:14)

受影響產品如下：

供應商 產品 香港註冊編號 凱健 胃寧定150毫克藥片 HK-43456 恩成行 康補樂胃靈150毫克藥片 HK-50378 福胃錠150毫克藥片 HK-60085 胃樂康150毫克藥片 HK-64041 大西洋 Ratic 150毫克藥片 HK-61083

上述產品是用於治療胃部疾病的非處方藥物。根據批發商的資料，受影響產品曾供應予本地醫護界，包括私家醫生、藥房、藥行、一所私家醫院及一所動物診所。涉事批發商已設立熱線電話解答相關查詢：凱健科研產品有限公司熱線為3472 8128；恩成行有限公司熱線為2487 1301；大西洋醫藥有限公司熱線是2563 4224。

衛生署至今未有接獲涉及有關產品的不良反應報告；正在服用上述產品的病人應諮詢醫護人員意見，以作適當安排。

衛生署早前得悉一些含有雷尼替丁的產品，在外國被發現含有NDMA，未計今次需回收的5款胃藥，署方自9月24日起，已先後同意共17款含有雷尼替丁產品的回收。

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