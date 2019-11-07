男侍應涉刑毀旺角站　保釋期間再涉持棍毆太古城咬耳男需還押 (16:56)

案件今（7日）在西九龍裁判法院提堂，被告容志強（29歲）報稱是侍應。本案的控罪指出，他於今年9月6日，在旺角港鐵站近E出口大堂內，無合法辯解下損壞屬於香港鐵路有限公司的6部出入閘機、8部售票機、一部電視螢幕、一條扶手電梯、一部閉路電視、一枝光管及天花，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否會被損壞。

控方在庭上透露，案發時價值約100萬元的旺角站設施被毀，其中有五分之一、即約22萬的設施遭被告揮棍破壞。

控方申請將案件押後，以待索取法律意見，其間反對被告保釋。據了解，被告就本案被捕後，處於警方保釋其間，涉在11月3日太古城集會中涉揮棍毆打咬甩別人耳朵的男子，並至少向他頭部施襲兩次。

裁判官考慮到被告在保釋期間犯下其他案件，拒絕其擔保申請，本案將押後至12月5日再訊，被告需還押監房看管。

趙家賢是東區區議會太古城西選區候選人，同區另一候選人為丁煌。

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