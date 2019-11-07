【石棺藏屍案】首被告：稱事主價值3000萬美元純屬搞笑 (16:10)

被告依次為曾祥欣（現年30歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

別名「阿T」的首被告曾祥欣今日開始自辯。他表示，母親在2006年去世，父親與祖父母同住，由兩名長者「湊大」首被告曾修讀珠寶鑑證的高級文憑，約於2010至2012年間畢業，但一直沒有正職，靠「食腦搵錢」，並承認從家人取得資金租住涉案單位。

曾祥欣說，自2007年認識事主，形容對方是「好好嘅生意拍檔」，亦是「守財奴」。事主有時在兩所財務公司工作，曾祥欣作為中介人，介紹朋友去借錢；事主則可獲公司分佣，又會叫借錢者把借款讓他投資，然後將利潤分給曾祥欣。事主曾言用該些借款「炒窩輪」，「啲錢唔係佢，輸咗咪算」。曾祥欣舉例稱，若介紹朋友借10萬元，他本人可獲分1萬元；他與事主合作多年，估計掙錢數百萬元，單是案發前一年已賺數十萬元。

曾祥欣解釋「There」組織，只是由他創立的「T.here」WhatsApp聊天群組，名稱意思「我係阿T，喺嗰群組入面」，內有多名成員，包括他本人、事主、次被告。成員有時會約出來聊天，有提過事主整個人價值3000萬美元，又談過教宗、奧巴馬等人物，但「純粹傾偈、搞笑」，事主亦知此事。

直至2016年2月底，事主約曾祥欣到荃灣一間茶餐廳，傾談合作投資澳洲的房地產項目，希望曾祥欣能借出500萬元。惟曾祥欣沒有該筆巨款，事主拜託他代為問內地投資客借錢，曾祥欣則要求事主先交出相關文件。3月初，3名被告與事主在酒吧飲酒，事主再次稱該項目急需借錢，而當晚次被告稱「冧唔到佢（事主），拎唔到錢」，當刻曾祥欣曾問「咩冧唔到佢」，以為次被告意思是「整唔到佢醉」。

其後，案發前一日清晨，事主致電曾祥欣再稱項目急用錢，希望借50萬元或100萬元；同日晚上，事主再傳訊息表示急要20萬元。曾祥欣自覺受騙，想詢問另外兩名被告意見，問道「覺唔覺得畀人呃緊」，第三被告回應「應該係啦，唔好借錢畀佢。」。首被告建議「整蠱」事主，次被告則建議「老笠佢（事主）一次」，三人終計劃約事主到觀塘海濱「老笠」。聆訊下午續。

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