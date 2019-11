野戰迷被殺案　友人稱首被告曾說約事主行山「打佢一鑊」 (15:02)

兩名被告依次為地盤工人嚴汝衡(29歲)和海事處小輪助理周正賢(23歲),被控於前年5月28日,與黃朗祺一同謀殺郭葦諾(洋名Bosco)。嚴汝衡另被控與黃暐浩干犯「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」罪。

首被告的朋友吳星皓供稱,他於2008年經中學同學介紹下認識首被告,其後不時一同參加打野戰和飯聚等活動。他2014年加入「午夜郊遊群」WhatsApp群組,形容群組人數不定,「因為大家相同興趣先一齊,覺得唔係呢到嘅人就自己走」。

至於事主郭葦諾,吳星皓稱曾聽聞關於郭「一啲唔好或負面嘅嘢」,又稱前年4月與被告等人出席飯局時,首被告曾談及關於事主的負面說話,「大約是佢同Bosco之間有啲過節」,又說首被告曾稱「想約Bosco去行山,行山時打佢一鑊」。

吳供稱,案發前一日,首被告在群組發出「I take him down when I isolate him with 06」,認為首被告將在山上對事主「做一啲不利嘅嘢」。吳在盤問下表示,他閱畢上述短訊後未有報警,因「覺得群組內講,主要吹水多,好少話真係會咁做」。

其他報道:【旺角大衝突】佔旺女村長兩項暴動罪成還押候判 官:縱智障仍能辨是非

其他報道:【逃犯條例】15歲男生裁決前突被官令改控罪 藏改裝傘等兩罪成 陳日君朱凱廸鄺俊宇求情