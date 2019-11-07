【旺角大衝突】佔旺女村長兩項暴動罪成還押候判　官：縱智障仍能辨是非 (14:22)

被告畢慧芬（24歲）否認兩項暴動罪，法官練錦鴻先索閱其醫生、精神科、心理學家及感化官報告，將案件押後至11月26日判刑。

練官裁決稱，控方傳召3名警員均誠實可靠，證實案發時有數百名暴力示威者縱火及向警方防線擲磚，縱使警方曾多次警告，暴力示威者仍未停止，加上有雙方均無爭議的新聞照片及錄像佐證，練官認為案發事件必然屬於一場非法集結，在場暴力示威者同時干犯暴動罪。

練官指出，辯方審訊時曾傳召專家證人，證實被告有輕度智障，但被控方盤問下表示，狀況不影響其分辨是非的能力，因此裁定她有能力作出犯罪意念，即知悉自己行為屬犯罪。

練官續表示，縱使3名警員證人均不能證明被告在場，但被告親自在警誡下承認在場，有掘磚並遞交給「志同道合」的人，以及聲稱幫清潔工處理垃圾而將紙皮拋入火堆；既然被告有能力作出犯罪意念，她亦必然知道掘磚目的，也知道「志同道合」的人目的是襲擊警方。至於將紙皮拋入火堆，練官形容被告幫助清潔工的辯解「不合情理得令人失笑」，指她有意令火燒得更厲害。

練官強調，雖然被告無親手扔磚及襲擊警員，但她掘磚遞磚的行為顯示，她與其他暴力示威者目的一致，兩者角色有異，但刑責相同，故此裁定她兩項暴動罪成。

控方案情指出，被告2016年2月9日凌晨身穿黑色外套及長褲、戴黃色冷帽、眼罩及白色手套，在旺角豉油街一帶曾掘起行人路的磚塊，又將雜物拋入火堆中。

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