【區議會選舉】「選舉觀察計劃」促交代投票日應變措施　邀國際專家來港增公信力 (14:07)

浸大政治及國際關係學系副教授陳家洛表示，在香港當下的社會氣氛，「看不到任何理由取消選舉」，並指出香港民意研究所兩次民調，都顯示逾七成市民反對押後選舉，意味不同政見市民都希望有選舉可表達意見，一旦取消選舉，或造成更大社會震盪，「政治問題政治解決，這（選舉）便是政治解決的契機」。

中大新聞與傳播學院客席講師梁啟智形容，選舉是處理社會紛爭的重要手段，「世界有地方打了幾十年內戰，在威脅下都會用選舉解決問題」。他稱，面對選舉安全的憂慮，若提出延後、取消選舉是消極做法，認為若說明應對措施，例如一旦票站需中止投票，何人看管票箱等，公眾便會放心，「好過說有憂慮就取消，這不是港人做事方式」。

浸大政治及國際關係學系兼任講師黎恩灝稱，國際取消、押後選舉多與天災有關，「人禍是很少數」。他強調政府應預防投票日出現社會衝突，包括與持份者協商、邀請國際專家來港，「令社會看到政府有承擔、有決心如期舉行」；否則一旦取消、押後選舉，只會令人感覺「輸打贏要」，而欠缺公信力的政府取消、押後選舉，會造成更大社會衝突。他又建議警方盡量配合候選人的選舉活動而不應阻礙。

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