15歲男生裁決前突被官令改控罪　藏改裝傘等兩罪成　陳日君朱凱廸鄺俊宇求情 (13:31)

今年10月剛滿16歲的被告被押至西九龍裁判法院少年庭聽取判決，其間眼睛通紅。

甫開庭時，署理總裁判官蘇惠德引用《裁判官條例》第17條，提出將首項涉及「雷射筆」的「管有適合作非法用途的工具」改為「有意圖管有攻擊性武器」罪。辯方表示此舉會造成抗辯不公，蘇官聽畢控辯雙方陳辭後，表示原有的控罪和證據不符，決定修改首項控罪。

聆訊短暫休庭後，少年否認經修改的控罪，辯方沒有傳召新的證人，蘇官裁定少年兩項罪名成立。

就首項控罪，蘇官指雖然「雷射筆」本身不是攻擊性武器，但專家證人指出，它會傷及眼睛和令皮膚輕微燒傷。至於被告同時被搜出頭盔、護膝等，蘇官質疑「如果他是和平表達訴求的人，為何帶有在衝突中保護自己的全套裝備？」蘇官續指，這顯示少年有意圖用「雷射筆」在示威中傷及警員或其他人。

就第二項控罪，蘇官表示被告的雨傘經過蓄意改裝，傘尖突出的部分可用作傷人，同時自己可隱藏於傘蓬之中。至於被告被警員截查時，兩端有金屬螺絲的行山杖從傘中跌出，蘇官表示被告刻意把行山杖藏起來，之後可向警員投擲。

辯方呈上被告的七旬父和兄長的求情信，指出被告患讀寫障礙，學業成續不算優秀，但不是壞孩子；父親自責教導無方，被告才牽涉本案。

辯方亦呈上天主教香港教區榮休主教陳日君樞機的求情信，指被告被捕後身陷牢獄，不能和正常少年一樣學習和遊玩。立法會議員朱凱廸及鄺俊宇亦為被告撰寫求情信，辯方請求法庭考慮，本案源自香港前所未見的示威，被告並非為圖利或個人得益而犯案。

蘇官將案件押後至本月25日判刑，以待索取被告的勞教中心、更新中心、教導所及青少年罪犯委員會評核報告。

兩項控罪指出，被告於9月21日在屯門站公共交通交匯處，管有一支發出綠色光線的「雷射筆」、藏有經改裝的雨傘及行山杖。

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