科大畢業禮　學生大堂叫口號　有家長心痛校園牆身遭噴字【短片】 (15:47)

【14:18】下一場畢業禮將於下午3時開始，愈來愈多家長進場，學生不停叫口號。

【14:08】保安稱可容許學生在大堂站20分鐘至下午2時28分，並開始計時。保安早前警告學生不能大叫，但學生仍高叫口號「阻礙救援，如同謀殺」、「周同學加油」等，又互相大叫「我譴責你大叫」，「唔好意思我有啲大聲」。

【13:37】有人在校園牆身以噴漆噴字，寫上「FREE HK」，有家長經過稱「唉，好心痛」。

【13:03】早前有人發起在科技大學「和你grad」集會，約下午1時科大入口廣場有約30多人集合，高舉「徹查警暴還周同學真相」標語。他們又大叫「光復科大，史維革職」、「科大豬！醒啦！」、「周同學加油」等。

【12:32】香港科技大學今日（7日）早上舉行畢業禮，有多名科大學生拿着有關同校學生周梓樂在將軍澳墮樓的單張，在會場外默站。

科大在上午先舉行頒授商學院及人文社會科學學院學位的畢業禮。畢業生於約10時入場，至10時半，多名學生身穿黑衣及戴口罩，手持有關周梓樂的單張在場外默站。其中一人表示，他們並非應屆畢業生，因難得有大批內地家長來到科大，期望做到「文宣工作」，讓他們看到在內地看不到的新聞。

而畢業禮上播放國歌時，有人在場外唱《願榮光歸香港》，場內就有人高叫「光復香港時代革命」。

科大校長史維致辭時，後排亦有人叫口號。史維致辭時提到，該校一名學生（指周梓樂）現時在醫院，稱科大與其家人同在，希望他能盡快重返校園。

有部分畢業生上台時沒向校長史維鞠躬，另有部分畢業生戴著口罩，又高舉手掌，寓意「五大訴求」。有一名畢業生在台上高叫「希望在於人民，改變始於抗爭」，全場掌聲如雷。

科大上午畢業典禮完結，史維離場。畢業生在拋畢業帽前高叫「光復香港時代革命」。

本報早前曾向八大查詢有關畢業生於畢業典禮戴口罩相應指引，科大稱，一向呼籲畢業生於當天須穿戴整齊得宜，以示對自己、他人和場合的尊重。

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