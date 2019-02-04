沙田豐盛苑單位起火1死2傷　600居民疏散 (12:14)

今日凌晨沙田豐盛苑富盛閣9樓一個單位發生火警，11樓一單位遭到波及，單位牆身嚴重熏黑，雜物被焚毁，窗框亦被燒至扭曲。戶主譚先生表示，事發時聽到有人叫救命及有濃煙冒出，他隨即帶同妻兒及貓逃生。他說，跑至9樓時發現一名女子不斷叫救命，並試圖打開消防喉，惟不懂打開，一名男子在旁協助，後來他得悉該名女子為起火單位的女戶主。譚先生表示，自己沒購家居保險，單位內有新買電器包括冷氣、洗衣機及電視均被焚毁，「無計啦，硬食」。他說，房屋署已表示會跟進。

【10:47】凌晨4時42分，沙田豐盛苑富盛閣9樓一個單位發生火警，單位冒出濃煙，街坊見狀報警，逾600住戶自行疏散到地下安全地方，消防趕至現場再協助10名住客疏散，並開動兩條喉及出動兩隊煙帽隊救火，約半小時將火救熄，消防進入單位調查後發現一具女屍，另有2人不適送院。

死者疑戶主女兒 居民欲拉消防喉救火但無水

現場消息指出，涉事單位突然起火，單位內20餘歲女子發現火警，連忙叫醒父母逃生，自己則返回屋內，消防到場救出男女戶主後，於單位內發現一具女屍，相信是戶主女兒。

據同層鄰居謝先生憶述，涉事單位由年約60歲姓曾夫婦及2名女兒同住，其長女近年赴外國升學，20餘歲幼女則仍然同住。謝稱，火警發生時，曾太已逃出單位在門外呼救，他於是上前協助並拉喉嘗試救火，但消防喉一直沒有水，現場火勢愈燒愈烈，故帶同曾太逃生，惟曾太情緒激動不願離開，更一度想衝入火場，謝先生無可奈何只能戴上家中的防毒面罩獨自逃生。

另一鄰居稱，曾氏一家與鄰居關係良好，火警發生時有鄰居通知她逃生，惟當時走廊已濃煙滿佈，連忙以濕毛巾掩口鼻抱着1歲男孫慌忙逃生。

新界東消防區長洪重穆表示，消防接報後於5分鐘內趕至現場，動員48名消防員、12輛消防車及6輛救護車到場，出動兩條喉及兩隊煙帽隊將火救熄，火警波及樓上兩層單位。起火單位為約5米乘6米的一廳兩房單位，消防於單位內其中一間房救出吸入濃煙不適的男戶主，與右手受傷的女戶主一起送院，及後消防於另一房間發現一具燒焦女屍，暫時未能確認單位起火原因。

洪重穆形容消防到場時全屋正猛烈焚燒，發現死者的房間燒毁情況較嚴重，房門被完全燒毁。消防同時確認謝先生所使用的消防喉的確沒有水，但大廈消防栓運作正常，消防員亦使用同一消防栓取水救火。大廈於去年12月檢查消防系統時，僅玻璃㩒手及火警鐘輕微故障，並已於今年7月完成復修，消防喉過去未發現有問題，需交由設備專責隊伍跟進。