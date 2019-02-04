沙田豐盛苑單位起火　《100毛》女主播「銀紙彤」喪命 (20:28)

【20:06】據了解，26歲女死者為《100毛》女主播「銀紙彤」曾穎欣。《100毛》已發信息確認事件，並對曾的離世表示痛徹心扉，又讚揚曾穎欣友善勤奮、口齒伶俐，她的一切將長留心中、永不止息。

【12:55】消防喉無水 區議員：問題非常嚴重

當區議員陳諾恒表示，涉事曾氏一家過去曾參與其辦事處舉辦的活動，但並非常客，因此與戶主不太熟稔，目前社署已到醫院接洽戶主夫婦並提供協助。對於消防喉無水，陳認為問題非常嚴重，不排除承辦檢查消防系統的工程公司「揸流攤」，現正與業主立案法團跟進事件。

陳諾恒為區議會候選人，同區候選人還包括魏志偉及李詩詠。

【11:55】大火波及上層單位 牆身熏黑電器焚毁

今日凌晨沙田豐盛苑富盛閣9樓一個單位發生火警，11樓一單位遭到波及，單位牆身嚴重熏黑，雜物被焚毁，窗框亦被燒至扭曲。戶主譚先生表示，事發時聽到有人叫救命及有濃煙冒出，他隨即帶同妻兒及貓逃生。他說，跑至9樓時發現一名女子不斷叫救命，並試圖打開消防喉，惟不懂打開，一名男子在旁協助，後來他得悉該名女子為起火單位的女戶主。譚先生表示，自己沒購家居保險，單位內有新買電器包括冷氣機、洗衣機及電視均被焚毁，「無計啦，硬食」。他說，房屋署已表示會跟進。

【10:47】現場消息指出，涉事單位突然起火，單位內20餘歲女子發現火警，連忙叫醒父母逃生，自己則返回屋內，消防到場救出男女戶主後，於單位內發現一具女屍，相信是戶主女兒。

據同層鄰居謝先生憶述，涉事單位由年約60歲姓曾夫婦及兩名女兒同住，長女近年赴外國升學，20餘歲幼女仍同住。謝稱，火警發生時，曾太已逃出單位在門外呼救，他上前協助並拉喉嘗試救火，但消防喉一直沒有水，現場火勢愈燒愈烈，故帶同曾太逃生，惟曾太情緒激動不願離開，更一度想衝入火場，謝先生無奈下戴上家中防毒面罩獨自逃生。

新界東消防區長洪重穆表示，消防接報後5分鐘內趕至現場，動員48名消防員、12輛消防車及6輛救護車到場，出動兩條喉及兩隊煙帽隊將火救熄，火警波及樓上兩層單位，暫時未能確認單位起火原因。

洪重穆形容，消防到場時全屋猛烈焚燒，發現死者的房間燒毁情況較嚴重，房門被完全燒毁。消防同時確認謝先生所使用的消防喉沒有水，但大廈消防栓運作正常，消防員亦使用同一消防栓取水救火。大廈於去年12月檢查消防系統時，僅玻璃㩒手及火警鐘輕微故障，已於今年7月完成復修，消防喉過去未發現有問題，需交由設備專責隊伍跟進。