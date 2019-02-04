【區議會選舉】葉國謙：能否如期舉行視乎暴力情況　若押後「一兩年內選不到」 (10:27)

葉國謙表示，立法會議員何君堯遇襲事件可謂一次警告，候選人確有憂慮人身安全。他稱是否押後選舉應有客觀準則，亦要視乎11月17日前暴力事件是否持續，以及是否有和平的選舉環境。他認為選管會危機小組須客觀地觀察選舉環境是否公平公開。

他指出，如區選未能舉行，理論上最多可押後14天。若暴力事件持續，14天後依然未能舉行，政府須向立法會提交修訂法案。但在現時立法會的情況下，要快速通過可能性很低，屆時區議會便要停頓。

對於國務院副總理韓正昨日（6日）稱止暴制亂是行政、立法、司法機關的共同責任，會否影響司法機關的獨立性，葉國謙表示韓正提出的是三方都有責任，不是要司法聽從行政的決定，而是按現有法律執法，例如加快檢控暴徒的工作。

民主派會議召集人陳淑莊則表示，不會把何君堯遇襲事件視作獨立事件。過往曾有多名議員遇襲，但連串同類事件下警方沒有交代調查情況，市民有擔憂是可理解。對於區選應否押後，她說目前暫未見有人想棄選，大部分市民亦反對押後，但能否確保選舉公平公正進行，政府有責任詳細交代選舉危機應變情況。

何君堯為屯門樂翠區議員，同區候選人為民主黨盧俊宇及蔣靖雯。

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