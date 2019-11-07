學生持標語叫口號抗議　中大畢業禮提早結束 (11:51)

校長段崇智致辭時提到，對昨日及今早部分不尊重行為感到遺憾。他又稱，希望畢業生不要忘記社區、人生是持續的，及幸福是成功的秘訣。

典禮進行後不久，大會宣布由於出現特別情況，典禮需要結束。畢業生高叫口號，部分學生未有離去。校方表示，由於今天校園有不同意見人士在表達意見時發生口角，校園被大量塗鴉，以及典禮進行期間受到騷擾，因此大學在頒發所有學位後，決定即時中止典禮。所有學院的學生畢業程序已完成。

對於畢業禮開始前有人持刀，校方回應稱，一名持刀男子當時在會場外與人發生口角，大學保安人員接報後即時介入分隔雙方，並帶走該男子及報警處理，事件中無人受傷。校方重申任何人表達意見時，必須在理性、包容和合法的情況下進行。

畢業禮前學生持標語遊行 持刀男走近被保安帶走

【09:48】中大畢業生遊行隊伍到達烽火台後，唱出《願榮光歸香港》及高叫口號。有自稱是中大生、說普通話的人，唱國歌及拿刀走到烽火台前，其後被保安帶走。

在烽火台的畢業生默哀後，再由代表讀出聲明，內容提到運動至今5個月，政府推行惡法、警隊濫暴，但政府未負任何責任。

【09:35】香港中文大學今日（7日）舉行畢業禮，有畢業生發起典禮前遊行，由民主女神像遊行至學校本部。

遊行隊頭手持寫有「中大人不割席」及「光復香港 時代革命」橫額。不少畢業生戴上口罩或V煞面具，手持標語，如寫有「查警暴 止警謊」等字。遊行隊伍不時高叫「五大訴求 缺一不可」、「香港人 反抗」等。

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