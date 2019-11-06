葉劉倡另設機制處理警不獲發搜查令覆核　張建宗：不合適 (22:10)

張建宗表示，司法機構強調，所有裁判官均會基於提出申請的個別警務人員所呈交的事實和細節，嚴格依照法律處理警方提出的搜查令申請。裁判官處理搜查令申請時，是按照法例履行其法定職能。根據既定的法律框架，裁判官的決定可被司法覆核。因此司法機構認為，在現行法律框架以外另立機制處理對申請搜查令結果的任何不滿，並不合適。

張建宗指出，司法機構現時只記錄當值裁判官於辦公時間外就所有案件類別，包括與近期示威有關的案件批予的搜查令數目，但沒有備存拒批搜查令的數目。在9月23日至10月7日裁判官當值時段內，批予的搜查令數目為52個；10月8日至20日期間則有18個。

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