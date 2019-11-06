葉劉倡另設機制處理警不獲發搜查令覆核　張建宗：不合適 (22:10)

早前有報道指警方向在假期輪班的裁判官申請搜查在元朗大馬路被警員槍傷大腿的14歲學生的寓所不果，新民黨立法會議員葉劉淑儀今日（6日）於立法會會議上指出，警方就裁判官拒簽發搜查令的決定提出司法覆核，有關程序需時甚久和耗費資源，問當局會否與司法機構商討設立更便捷的覆核機制。政務司長張建宗今日諮詢司法機構後以書面答覆表示，在現行法律框架以外另設機制處理對申請搜查令結果的任何不滿，並不合適。
張建宗表示，司法機構強調，所有裁判官均會基於提出申請的個別警務人員所呈交的事實和細節，嚴格依照法律處理警方提出的搜查令申請。裁判官處理搜查令申請時，是按照法例履行其法定職能。根據既定的法律框架，裁判官的決定可被司法覆核。因此司法機構認為，在現行法律框架以外另立機制處理對申請搜查令結果的任何不滿，並不合適。
張建宗指出，司法機構現時只記錄當值裁判官於辦公時間外就所有案件類別，包括與近期示威有關的案件批予的搜查令數目，但沒有備存拒批搜查令的數目。在9月23日至10月7日裁判官當值時段內，批予的搜查令數目為52個；10月8日至20日期間則有18個。
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