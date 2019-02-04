【何君堯遇襲．短片】記者查看CCTV　疑兇事發前持花途經商場 (20:46)

今早（6日）約8時44分，立法會議員何君堯於屯門碼頭啟豐商場門口位置設街站時，遭一名男子持刀襲擊，胸口受傷。本報記者今日到事發地點附近的啟豐商場向商戶查詢，獲其中一個商戶提供閉路電視片段。記者觀看有關片段時，確認觀看時顯示的時間與天文台時間一致。片段顯示，一名戴黑白色cap帽、穿藍衣、牛仔褲、背泥黃色側孭袋、與施襲者打扮相似的男子，於今早8時33分經過啟豐商場地下層，該男子當時正低頭用電話。至8時38分，該名男子手持一束太陽花再次經過，面露笑容，而該花束與施襲者送予何君堯的花束外形類似。該男子於兩段閉路電視中出現時間相距約5分15秒。
附近商戶表示，該商場只有一間在1樓的啟豐花店，而花店外張貼的花束相片與該名懷疑施襲者送予何君堯的類似。該間花店女店主表示，花店今早8時開門，由丈夫看店，自己不知道今早有何人來買花束。
記者另發現，與啟豐商場相隔約5分鐘路程的蝴蝶街市有兩間花店。該兩間花店的店主均稱今早8時已開店，惟否認曾見過或售花予懷疑施襲者。
何君堯為屯門樂翠區議員並競逐連任，同區候選人為民主黨盧俊宇及蔣靖雯。
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