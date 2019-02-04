【何君堯遇襲．短片】記者查看CCTV　疑兇事發前持花途經商場 (20:46)

附近商戶表示，該商場只有一間在1樓的啟豐花店，而花店外張貼的花束相片與該名懷疑施襲者送予何君堯的類似。該間花店女店主表示，花店今早8時開門，由丈夫看店，自己不知道今早有何人來買花束。

記者另發現，與啟豐商場相隔約5分鐘路程的蝴蝶街市有兩間花店。該兩間花店的店主均稱今早8時已開店，惟否認曾見過或售花予懷疑施襲者。

何君堯為屯門樂翠區議員並競逐連任，同區候選人為民主黨盧俊宇及蔣靖雯。

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