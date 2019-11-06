銅鑼灣保良局嬰兒組爆手足口病　19童感染 (20:10)

涉事機構為保良局嬰兒組，位於銅鑼灣禮頓道66號莊啟程大廈三樓及四樓。感染者自10月25日起出現發燒、口腔潰瘍和手或腳出現紅疹等病徵，全部人已求醫，當中3人需入院，分別為1歲男童、7個月大男嬰及3個月大女嬰，其中兩名男童已出院。兩名受影響男童的呼吸道樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。

衛生防護中心已視察涉事的留宿幼兒中心，認為衛生情况滿意，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衛生防護中心發言人表示，手足口病是常見於兒童的疾病，成人個案亦偶有發生，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起。臨牀病徵包括手掌、腳掌，以至身體其他部分如臀部及大腿，出現斑丘疹或水疱，口腔亦可能出現水疱及潰瘍，亦有病人主要在口腔後部出現疼痛潰瘍，即疱疹性咽峽炎，手腳沒有紅疹。

發言人稱，手足口病全年均會出現，高峰期一般為5月至7月，10月至12月亦可能出現較小型高峰期。衛生防護中心的最新監測數據顯示，本地手足口病活躍程度正處於高水平。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案，呼籲市民、學校和院舍時刻注意手部、個人和環境衛生。

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