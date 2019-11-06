野戰迷被殺案　首被告友人頂證：他要求代買安眠藥欲「整暈」事主 (19:55)

兩被告依次為地盤工人嚴汝衡（29歲）和海事處小輪助理周正賢（23歲），被控於前年5月28日，與黃朗祺一同謀殺郭葦諾（洋名Bosco）。嚴另被控與黃暐浩干犯作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪。

首被告的朋友蔡康橋供稱，2016年8月因購買野戰裝備而認識首被告，翌年3月加入「午夜郊遊群」的WhatsApp群組，相約行夜山和買賣野戰裝備，群組內共有十數名成員。蔡又稱不認識事主，但聽聞他因買賣野戰裝備時「呃人哋錢」而聲譽不佳，亦有群組成員討厭他。

蔡續指出，前年5月初，他應首被告邀請出席飯局，並遭首被告要求購買安眠藥，「話想整暈Bosco」、「想執佢一劑」。他當時認為首被告欲「整蠱」事主，最終亦沒有購入安眠藥。至案發前一晚，首被告曾在群組內稱「我哋唔夠人手」，叫另一名成員前往油塘，惟遭對方拒絕。首被告其後又發出「準備夜間行動」、「大家等待我的好消息」等信息。

另一群組成員李更堯則供稱，案發同日下午，他與兩名被告、黃朗祺和黃暐浩等人參加野戰活動，其間聽到有人稱「廿刀8棍」、「將一支手指咁長嘅刀和鐵通掉落山」。聆訊明（7日）續。

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