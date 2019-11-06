旅遊聯業工會倡政府資助「香港人遊香港」　料可幫助就業 (18:45)

香港旅遊業大受反修例運動影響，旅客人數下跌，連帶酒店零售業同樣不景氣。香港旅遊聯業工會聯會再次向政府建議實施「香港人遊香港」計劃，預料能幫助就業，工會認為政府早前推出三期的旅遊業界紓困措施力度未足，旅遊業僱員未能直接受惠，措施只是杯水車薪。
香港旅遊聯業工會聯會聯同香港專業導遊總工會、飲食業職工總會和百貨商業僱員總會，今日（6日）舉行記者會。香港旅遊聯業工會聯會理事長梁芳遠介紹「香港人遊香港」計劃，表示建議由政府資助香港居民，參加由香港持牌旅行社舉辦的本地一天團。香港市民向本港持牌旅行社報名，以最低50元參加本港一天遊，政府向每名參團市民津貼120元。
梁芳遠認為，計劃既可令市民大眾受惠，企業及行業僱員也直接受益，帶動整個社會消費，也可創造如熱門景點旅遊大使之類的臨時職位。
香港專業導遊總工會主席余莉華表示，現時每天內地團在20團以下，其他國家地區的旅行團一樣慘淡，預計農曆年前後都無法回復正常。而香港百貨商業僱員總會權益主任林志忠則建議參加者加送50元消費券，提升市民的消費意欲。
香港旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺表示，早前已向商務及經濟發展局長邱騰華去信建議計劃，惟他形容未獲得正面積極回應，昨日（5日）再次去信，盼政府會認真考慮。梁芳遠指出，協會有決心帶領會員渡過難關，如政府不支持，會在民間尋求協助。
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