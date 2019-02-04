領展公布科大生墮停車場相關10段CCTV片　科大校長論壇學生爭執 (19:40)

22歲科大男生周梓樂前日凌晨於將軍澳示威活動期間在尚德停車場墮樓，頭部重創命危，領展今日（6日）於Twitter公布停車場10條相關閉路電視片段，但未見該科大生墮樓一刻。科技大學今傍晚5時於中庭廣場舉辦校長論壇，與教職員和學生對話，校方表示有近1800人出席，有學生持標語要求校方譴責警暴，以及為墮樓的科大生徹查真相。
領展於Twitter帖文表示，已應科大校長史維昨日（5日）要求，提供尚德停車場閉路電視片段，基於公眾對科大學生周梓樂墮樓一事廣泛關注，領展例外公布相關片段。為保障個人私隱，片段內部分人的面容已經電腦效果遮蓋，除此以外片段並無剪輯。（領展公布的閉路電視片段連結在文末）
科技大學今傍晚5時於中庭廣場舉辦校長論壇，論壇以英文進行，學生將輪流發問，每位學生每次可發問一條問題。論壇未開始時，前排有高舉「支持校長」、「和諧校園」紙張的學生與其他學生起衝突。現場消息稱，有內地生先動手撕在場同學的文宣，繼而動手打人，衝突經調停後平息。
史維開場時表示，要找一個可行和共同認可的方法解決學校現時面對的問題。他說，已致函警方查詢，警方使用催淚彈時市民應如何保護自己。
有學生問及會否立刻譴責警暴，史維只回答大學非法庭，不能判定是否有人違法，同時，他表示譴責各方任何暴力。有學生帶同聲稱有警察濫暴證據的短片，史維下台但拒絕觀看，並說可另約時間觀看短片。有學生不滿，繼而站立唱《願榮光歸香港》，並高叫口號。
有學生向校長表達支持，呼籲其他同學尊重法治，尊重校園和老師，現場有學生立刻鼓掌，亦有學生立刻大叫「返大灣區啦」、「平反六四」等。該名學生發言後離場，遭其他學生舉中指示意。
7時許，學生會成員將一部電視搬上台，同時以熒幕播放學生指警方於周同學墮樓當天阻礙救援的片段，有學生立即離場，其他學生鼓躁，以普通話大叫「不要走」、「不是支持警察嗎？」校方邀請播放影片的學生解釋片段內容。
至7時半，有學生離場時疑推撞其他學生，有學生立刻包圍該推人學生，並有人向其揮拳，該學生被帶到保安中心外，額角冒血。該名疑推人的學生隨後被帶到保安中心內，一名學生於衝突中被推跌，初步治理後被送到保安中心。
科大表示，至今共有11宗在校生被捕個案，大部分學生已獲釋並不被起訴，當中有3名學生被起訴和提堂，校方有提供法律支援，但3名學生已尋外界法律援助。
領展日前回應稱，初步翻看閉路電視片段，攝錄範圍包括肇事現場，惟由於拍攝鏡頭是平移轉動，而非停留於固定角度，加上鏡頭部分拍攝範圍被停泊車輛遮擋，恰巧未有攝入事發當刻傷者墮下片段。
領展公布的閉路電視片段（閉路電視編號、時間、連結）如下：
C34 0039-0139 https://bit.ly/2rkpkrZ
C34 2330-0039 https://bit.ly/2qv1Gbz
C35 0039-0139 https://bit.ly/36E6kVv
C35 2339_0039 https://bit.ly/2WLRZla
C30 0038-0138 https://bit.ly/2PSGKWW
C31 0037-0110 https://bit.ly/32nhbzC
C02 0045-0145 https://bit.ly/2pKgvqM
C02 1145-0045 https://bit.ly/2PSG6bY
C03 1147-1247 https://bit.ly/2Nlc0Mj
C03 1247-0147 https://bit.ly/2NLDb24
逃犯條例 相關報道：
保安局：曾派22架次直升機助警執法 否認在機上向示威者灑粉末
【8・24觀塘遊行】7人分別被控暴動襲警非法集結 准保釋押後再訊
相關字詞﹕逃犯條例 反修例 遊行 示威 集會 五大訴求 警民衝突 科技大學 校長論壇 史維 領展 閉路電視片段 編輯推介