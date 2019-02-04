領展公布科大生墮停車場相關10段CCTV片　科大校長論壇學生爭執 (19:40)

領展於Twitter帖文表示，已應科大校長史維昨日（5日）要求，提供尚德停車場閉路電視片段，基於公眾對科大學生周梓樂墮樓一事廣泛關注，領展例外公布相關片段。為保障個人私隱，片段內部分人的面容已經電腦效果遮蓋，除此以外片段並無剪輯。（領展公布的閉路電視片段連結在文末）

科技大學今傍晚5時於中庭廣場舉辦校長論壇，論壇以英文進行，學生將輪流發問，每位學生每次可發問一條問題。論壇未開始時，前排有高舉「支持校長」、「和諧校園」紙張的學生與其他學生起衝突。現場消息稱，有內地生先動手撕在場同學的文宣，繼而動手打人，衝突經調停後平息。

史維開場時表示，要找一個可行和共同認可的方法解決學校現時面對的問題。他說，已致函警方查詢，警方使用催淚彈時市民應如何保護自己。

有學生問及會否立刻譴責警暴，史維只回答大學非法庭，不能判定是否有人違法，同時，他表示譴責各方任何暴力。有學生帶同聲稱有警察濫暴證據的短片，史維下台但拒絕觀看，並說可另約時間觀看短片。有學生不滿，繼而站立唱《願榮光歸香港》，並高叫口號。

有學生向校長表達支持，呼籲其他同學尊重法治，尊重校園和老師，現場有學生立刻鼓掌，亦有學生立刻大叫「返大灣區啦」、「平反六四」等。該名學生發言後離場，遭其他學生舉中指示意。

7時許，學生會成員將一部電視搬上台，同時以熒幕播放學生指警方於周同學墮樓當天阻礙救援的片段，有學生立即離場，其他學生鼓躁，以普通話大叫「不要走」、「不是支持警察嗎？」校方邀請播放影片的學生解釋片段內容。

至7時半，有學生離場時疑推撞其他學生，有學生立刻包圍該推人學生，並有人向其揮拳，該學生被帶到保安中心外，額角冒血。該名疑推人的學生隨後被帶到保安中心內，一名學生於衝突中被推跌，初步治理後被送到保安中心。

科大表示，至今共有11宗在校生被捕個案，大部分學生已獲釋並不被起訴，當中有3名學生被起訴和提堂，校方有提供法律支援，但3名學生已尋外界法律援助。

領展日前回應稱，初步翻看閉路電視片段，攝錄範圍包括肇事現場，惟由於拍攝鏡頭是平移轉動，而非停留於固定角度，加上鏡頭部分拍攝範圍被停泊車輛遮擋，恰巧未有攝入事發當刻傷者墮下片段。

領展公布的閉路電視片段（閉路電視編號、時間、連結）如下：

C34 0039-0139 https://bit.ly/2rkpkrZ

C34 2330-0039 https://bit.ly/2qv1Gbz

C35 0039-0139 https://bit.ly/36E6kVv

C35 2339_0039 https://bit.ly/2WLRZla

C30 0038-0138 https://bit.ly/2PSGKWW

C31 0037-0110 https://bit.ly/32nhbzC

C02 0045-0145 https://bit.ly/2pKgvqM

C02 1145-0045 https://bit.ly/2PSG6bY

C03 1147-1247 https://bit.ly/2Nlc0Mj

C03 1247-0147 https://bit.ly/2NLDb24

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