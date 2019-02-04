英國會委員會報告促給予持BNO港人居英權 (17:19)

該委員會亦提到，現時有英國法官在香港終審法院工作，這有可能令外界認為英國有份參與和支持一個損害法治的制度，敦促英國政府應該評估這對英國聲譽的損害。

委員會的報告同時指出，中國等專制國家干預英國學術自由的風險愈來愈大，惟當局未有作適當的對策。報告稱，已發現「令人震驚的證據」顯示中國干預英國校園，且部分干預學術自由的活動疑是中國駐倫敦大使館安排。報告特別提到獲中國政府資助的孔子學院，職員在學術會議上沒收提及台灣的論文；利用「中國學生學者聯合會」作政治干預工具，監視在英國留學的異見人士，例如維吾爾穆斯林Ayeshagul Nur Ibrahim，其在中國的家人也遭到騷擾。

委員會指出，政府的重點是保護大學免受知識產權盜竊和聯合研究項目帶來的風險，但議員認為這不足以保護學術自由不受如財政、政治或外交壓力等干預。

（衛報）

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