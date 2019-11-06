22歲健身教練沙田襲警藏汽油彈　准保釋禁足沙田區 (17:05)

網民周日（3日）發起「反警暴七區行街」行動，沙田區爆發警民衝突。一名年輕男子涉於城門河橋上襲警、把藏有汽油彈的背包丟入城門河，昨（5日）因留醫而缺席聆訊，今（6日）被押解至沙田裁判法院提堂。裁判官認為案情指控並非相當強烈，批准他保釋至下月4日再訊，其間要禁足沙田區和遵守宵禁令。
被告林頒法（22歲）是游泳和健身教練，被控一項襲警及在一項公眾地方管有攻擊性武器罪。控罪指出，他於2019年11月3日在沙田大涌橋路瀝源橋襲擊警員X，以及於同日同地攜有6個汽油彈。他右手綁着繃帶上庭，據悉他被捕時被警員以膝蓋壓住頸椎，以及以索帶綁住手腕。被告的家人在庭上旁聽，其母親和聲援者一度哭泣。
控方申請將案件押後，以待警方進一步調查，並反對被告保釋。裁判官考慮過控方呈上的案例，認為本案指控並非相當強烈，遂批准被告以1萬元現金及1萬元人事擔保，其間須禁足沙田區、每周到警署報到4次、每晚10時至翌晨6時宵禁及不准離開香港。裁判官將案件押後至12月4日再訊，以待控方調查。
據了解，有警員目睹被告當晚10時出現在城門河橋上，並把一個背包丟入城門河。被告其後被警員截停，被捕期間傷及一名警員，令其右額擦傷、胸口留下紅印。警方10時50分在河中撈起一個背包，內有6支汽油彈、打火機、噴漆及鑽頭等，聲稱屬被告管有。
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