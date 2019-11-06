陳帆：港鐵調整服務及關站沒違《鐵路條例》 (16:50)

反修訂《逃犯條例》風波引發連月示威衝突，港鐵車站屢被示威者破壞，港鐵近期均在正常列車服務時間內提早關站，新民主同盟范國威今日（6日）於立法會會議上質疑港鐵做法是否已違反《香港鐵路條例》。運輸及房屋局長陳帆以書面答覆表示，在保障鐵路安全的大前提下，政府認為港鐵調整服務甚至關閉部分車站的決定，顯然沒有違反港鐵在《香港鐵路條例》下的責任。
陳帆指出，截至上周二（10月29日），累計有85個重鐵車站及60個輕鐵車站先後受破壞，大量設施損毁，包括出入閘機遭破壞約1600次，售票機、八達通增值機及查閱機及客務中心設備960次，輕鐵月台八達通收費器915次，閉路電視鏡頭約1100次，扶手電梯75次，升降機約50次，車站出入口玻璃幕牆約1060次，以及車站出入口捲閘130次。
被問及警方在港鐵站或港鐵物業的執法情況，陳帆向保安局了解後表示，當警務人員有合理懷疑，如有任何人在公眾地方包括港鐵範圍可能干犯刑事罪行，警方都有權力向該人搜查。他指出，警方設有鐵路警區，負責維持鐵路網絡的安全和秩序，但警方沒有備存在港鐵車站及物業範圍內所拘捕的分項數字。
范國威為區議會選舉西貢區運亨選區候選人，同區候選人為戴卓然、楊聰及劉志成。
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