13歲男童涉襲便衣警再拘兩人　被控暴動非法集結准保釋再訊 (16:30)

男被告劉文全（24歲）報稱任演唱會職員，他被控暴動罪及有意圖傷人罪；女被告林芷瑩（29歲）報稱售貨員，她被控非法集結罪。另外，兩人共同被控違反《禁蒙面法》及一項非法囚禁他人罪。

控罪指出，男被告涉於今年10月13日在將軍澳唐俊街與唐德街一帶，連同其他人參與暴動；女被告則涉於同日在相同地方參與非法集結。其間兩人有使用蒙面物品，即戴口罩，他們更被指連同其他人非法及損害性地囚禁便裝警員X。

另外，男被告亦被指於同日在相同地方，意圖使便裝警員X身體受嚴重傷害，而非法及惡意導致X身體受嚴重傷害。據了解，被襲警員後腦受傷，須縫多針。

控方申請毋須答辯，以待進一步調查及將案件與另一宗與本案有關、控訴一名13歲男童的案件合併。裁判官批准並將案件押後至明年1月7日再訊，其間兩名被告獲准以5000元保釋，不准離港，每周到警署報到一次及遵守宵禁令。

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