接見林鄭月娥　韓正：香港極端暴力活動任何國家都不能容忍 (12:58)

韓正表示，國家主席習近平日前在上海親自會見了林鄭月娥，對她及特區政府的工作給予充分肯定及勉勵，希望她牢記習近平的囑託，帶領特區管治團隊再出發、再前進。

韓正稱港暴力活動挑戰「一國兩制」底線

韓正說，暴力活動嚴重破壞香港社會秩序、踐踏法治和挑戰「一國兩制」底線，使香港出現了回歸以來最嚴峻的局面，激進勢力分裂的行為已經遠遠超出法律及道德底線，破壞的是一國兩制和香港的社會穩定，傷害的是香港整體利益和市民的切身利益。

他表示，中央體會到林鄭月娥率領特區政府做了大量艱辛工作，千方百計穩控局勢，對此高度信任，對香港警隊克盡職守的表現也充分肯定。韓正說，中共十九屆四中全會的公報，強調嚴格依照憲法及《基本法》管治港、澳，維護長期繁榮穩定，以及建立健全特區，維護國家安全的法律制度和執行機制，充分反映中央對貫徹「一國兩制」的方針堅定不移。

韓正強調中央是特區政府的堅強後盾

韓正稱，止暴制亂、恢復秩序是香港社會目前最大的共識，中央支持特區政府及警隊止暴制亂。

他亦指出，中央支持特區政府採取更積極、有效的舉措解決民生問題，特別是香港中低收入家庭住屋問題，以及年輕人的就業住屋問題，中央政府是特區政府解決民生問題的堅強後盾，必定會全力支持。

林鄭︰特區政府決心盡快把暴力停下來

林鄭月娥稱，逃犯條例已撤回，但示威沒有停下來，暴力程度愈來愈烈，令香港受到很大傷害，特區政府決心要盡快把暴力停下來。

國務院常務副秘書長丁學東、港澳辦主任張曉明、中聯辦主任王志民，以及政制及內地事務局長聶德權、特首辦主任陳國基、香港駐京辦主任梁志仁陪同出席會面。

今日下午林鄭月娥將出席大灣區建設領導小組會議，稍晚可能會召開記者會，並預計將於明日（7日）清晨返香港。

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