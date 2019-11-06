何君堯遇襲斥「區議會直選上黑色的一天」　政府建制譴責絕不容忍暴力 (13:05)

相關報道：何君堯屯門街站遇襲 胸口受傷清醒送院【短片】

何君堯發表聲明稱，目前沒有生命危險，正留院接受手術治療，其兩位同事分別手部被刀傷，以及雙手及手臀受傷。何指出，最近建制派已被黑色勢力的威嚇所籠罩，辦事處及宣傳品被毀壞，區選候選人被抺黑，「今早甚至是香港區議會直選上黑色的一天，候選人竟然遭受兇徒蓄意的襲擊，競選秩序已經蕩然無存」。他表示：「我何君堯雖然受傷了，雖然這個競選氣候已經不公和失去秩序了，但我仍會無畏無懼。」

政府發聲明強烈譴責是次襲擊行為，指出警方已拘捕一名涉案男子，並會深入調查案件。政府發言人表示，香港一向是多元、包容的社會，呼籲市民表達意見時應該和平理性，互相尊重。

建制派「班長」廖長江表示，對區議會選舉期間有候選人被以凶器施襲感痛心，強調事件不能夠接受，並予以最嚴厲譴責。他指出，何君堯已被確認為今屆區選的候選人，無論大家對他政見同意與否，都不應該訴諸暴力，希望全港市民反對暴力，確保選舉公平公開進行。

何君堯遇襲後約1小時，《人民日報》在其社交網站facebook專頁報道事件，指出何君堯在屯門啟豐園商場地下遇襲，並引述警方表示，何君堯被可疑人砍傷，目前意識清醒，已由救護車送院治理。約上午11時半，《人民日報》再有新帖文稱，何君堯心口位置被刺中，送醫時狀態清醒，又指出據了解，事件導致3人受傷。

何君堯為屯門樂翠區議員，競逐連任，同區候選人為民主黨盧俊宇及蔣靖雯。

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