向便衣警索委任證被指阻差　九巴車長索償1萬　警申剔除訴訟 (11:49)

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申索人為陳詠麟，被告警務處長盧偉聰一方則由律政司代表。陳詠麟提出法庭可頒發手令，令他取得案發地點的閉路電視片段，惟審裁官指出小額錢債審裁處無法強迫任何人披露資料，著他自行處理。陳詠麟續稱，他可以取得車廂內外和巴士站的閉路電視片段，審訊時會有一位在場的街坊作證。

陳詠麟亦在庭上披露，事發後他曾向精神科醫生求診，審裁官遂要求他在證人供辭交代事件始末及醫療報告。審裁官又向他指出，現行制度下所有政府部門皆由律政司代表應訊，他應該將被告人改為律政司。

警務處一方要求剔除申索，審裁官下令申索人須於6周後提交書面反駁陳辭及證人供辭；被告則於6周後提交回應陳辭及答辯書；案件將押後至明年2月5日聆訊，其間待雙方交換文件。

申索書指出，因警務人員拒絕配合巴士公司職員工作，並當眾作無理指摘及威脅，導致他情緒不穩，當日亦未能正常擔當車長職務，要求賠償基本工資及補水約900元、因精神困擾而求醫的費用、利息和法律費用，合共約1萬元。

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