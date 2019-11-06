何君堯屯門街站遇襲　林鄭慰問重申確保選舉公平公正【短片】 (19:00)

林鄭月娥表示，過去數月的紛爭、動盪，暴力行為不斷升級，擔心有傳染性，而社會對暴力的容忍度愈來愈高，強調要全社會共同譴責，無論動機、政治立場等，任何文明社會也不應容忍暴力。她稱，今早的襲撃事件，明顯是在選舉工程期間施襲，難免令人包括政黨聯想到，有人想破壞區議會選舉。

【16:00】何君堯的兄長何君柱到醫院探望，他表示，何君堯左邊胸口位置有輕微內出血，需要接受小手術，稱涉事兇刀十分鋒利足以致命，形容是意圖謀殺。他指出，自7‧21事件發生後，何君堯已屢遭恐嚇，警方已派便衣警保護，何君堯亦有自行聘請兩名保鑣貼身保護，奈何突襲十分難防，稱「香港變成咁，人人都危險」。

被問及遇襲是否與7‧21事件有關，何君柱囑傳媒自行思考，稱「何君堯係咪黑社會，大家好清楚」，強調何君堯當日僅因有撐警集會的嘉賓居於Yoho Town而於元朗出現，而他於新界西知名度十分高，有白衣人上前與他握手非奇事，質疑有議員全程用facebook直播事件及帶領群眾前往元朗，稱「件事係點大家好清楚」。對於有公眾質疑事件涉自編自導，何君柱續叫記者「自己思考」。

【14:30】何君堯facebook貼出病牀上自拍的片段，表示感謝香港及內地朋友的關心，今日遇襲後到醫院，醫生表示，兇徒落刀位置向着心臟，幸好「避得好」及肋骨卸力，傷口1.5厘米闊、1厘米深，若稍再大力一些或避得不好，就可能造成致命傷害。他說，今年7月已接到死亡威脅，安排了一些同事保護其安全，今日兩名同事在保護他時亦受了傷，其中一人手指被割斷筋，已接受手術；另一同事胸部被拖了一刀，也接受了治理。他希望香港困擾了大家數個月的亂事可以平息，他多謝義工的照顧，平日都做好留意疑人及攝錄工作，今日拍得的片段已交給警方。希望大家可以止暴制亂，盡快回復香港的秩序，讓大家可以過寧靜和好的生活，這次選舉工程也受到暴力困擾，希望這些事情不再發生，可以過正常的生活。

【12:00】民建聯立法會議員葛珮帆在facebook貼出何君堯在醫院被拍下的片段，何君堯表示多謝大家關心，指出今早的襲擊來得非常突然，傷口約2厘米長，僅皮外傷，幸好有肋骨擋住，兇刀沒插得很深，他又稱相信對方有精神病，會盡早恢復工作。

【11:28】警方於現場蒐證，被捕男子30歲，當時手持一把有坑紋的黑色刀刺向何君堯。警方檢走涉事長刀及鮮花等物證後，現場解封。

【09:51】今早（6日）約8時44分，立法會議員何君堯與助理於屯門碼頭啟豐商場門口位置設街站時，遭一名男子持刀襲擊，胸口受傷，其助理亦被刀傷，施襲者當場被在旁的便衣警制服拘捕。何君堯及助理清醒送屯門醫院治理。

根據讀者提供的片段顯示，當時該名懷疑施襲者手持鮮花上前與何君堯握手，並不斷向何君堯稱：「我一直都好支持你㗎！」其後施襲者邀請與何君堯自拍留念，並伸手入袋，但並非取出手機，反而取出一把刀直捅向何君堯胸口，站在旁邊的多名便衣警隨即上前制服施襲男子，何君堯亦協助將施襲者壓倒在地。

全國人大常委譚耀宗今早在港台節目回應事件時稱，暴力行為絕對要受譴責，持不同政見的市民應該講道理，否則會對香港殺傷力很大，警方亦應嚴正執法，防止暴力出現。

何君堯為屯門樂翠區議員，並競逐連任，同區候選人為民主黨盧俊宇及蔣靖雯。

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