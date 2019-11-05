科大生墮停車場　警列時序否認「推落樓」說法　查閉路電視未知原因 (22:54)

【22:54】消防：無注意義務急救員有否被警用槍指向

消防處回覆查詢稱，11月4日零時55分到達尙德邨尙智樓及尙禮樓停車場，一名市民向消防人員報稱有人從高處墮下，消防人員前往傷者位置，發現一名男子受傷流血，隨即替他急救。網上有傳在現場協助消防人員的義務急救員曾被警員用槍指向並要求離開，由於消防人員當時正專注為傷者進行急救，並沒有注意上述情況。

【22:23】東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷及東九龍總區刑事總部警司胡家欣今晚（5日）見傳媒，胡家欣表示目前尚未知道男生倒臥在尚德邨停車場2樓的原因，傅逸婷否認網上指「科大生被警員推落樓」說法。

胡家欣表示，停車場2樓平台有矮牆，外面是平台，3樓平台雖有矮牆但無平台，他不排除傷者當時在3樓誤以為矮牆後有平台而失足墮下。

料傷者11月4日00:45至01:00墮下

胡家欣稱，初步翻查停車場閉路電視及綜合警方調查和消防提供的資料，估計傷者11月4日凌晨零時45分至1時這15分鐘內墮下，警方當時於唐俊街施放催淚彈，與尚德邨停車場相距最少120米，另有一隊支援人員於寶康路戒備，但無施放催淚彈。他稱，零時55分前沒有警員進停車場內，其時已有消防人員在場及找到傷者所在位置。

傅逸婷指出，11月4日凌晨1時11分，警方進入停車場驅散，當時見救護員為傷者急救，才得悉此事。她承認，當時有警員拿着裝備，有警員曾用長槍及警棍指向示威者，但強調行動無影響或干預任何救援工作，也無趕走救護員，而消防當時表示可處理，毋須警方協助。

警方所述11月4日時序：

00:20 過百名示威者聚集於唐明街及唐俊街一帶，有人用雜物堵路。警方前往現場處理，有示威者在路障後設雨傘陣，向警方投磚頭及玻璃樽，同時有數十名示威者在附近建築物，包括尚德邨尚智樓停車場從高空向地面警員投擲硬物。

警方在現場施放44枚催淚彈、11發橡膠子彈、3發布袋彈及1發海綿彈。

00:55-01:05 消防人員因接報警鐘誤鳴，到達停車場，數分鐘後有人向消防員指出有人從高處墮下。消防於現場找到傷者及為其進行急救。警方稱此前無警察進入停車場。

01:11 消防要求救護車到現場增援工作。相若時間，警方進入停車場，由地面向上層驅散示威者，到此刻警方仍未知有傷者受傷，直至到2樓看到消防及救護員進行急救，才知此事。

01:25 警方完成驅散行動，過程中無使用任何武力、槍械或彈藥。

01:45 警方離開，過程中拘捕兩男，分別30及51歲。

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