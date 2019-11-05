人群戴「V煞」面具尖沙嘴示威　水炮車漆咸道南射水炮 (21:32)

【21:32】大批防暴警察再在科學館道押走最少兩人。

【21:14】防暴警察在暢運道香港歷史博物館樓下拘捕兩名女子，兩人坐在牆邊，雙手均被綁在背後，有警員在她們身旁搜查。

【21:06】警方水炮車及裝甲車到達漆咸道南與暢運道交界，在車群中發射水炮，本報記者被噴中，人群湧入理工大學。

【20:55】尖沙嘴漆咸道南近金馬倫道，有人用鐵欄及垃圾桶等設路障。金馬倫道的吉野家已落閘，附近店舖「我是酸奶君」有人用黑膠布遮蓋櫃枱，同一條街的「紅磡冰室」受破壞。

【20:48】有示威者從從彌敦道轉回金馬倫道。現場有人呼籲「旺角等」。

【20:38】有人在清真寺對出海防道設路障，清真寺對出的彌敦道所有行車線已被佔據。

【20:28】在尖東市政局百周年紀念花園一帶，上千名市民聚集，大部分人戴上V煞面具，亦有人戴口罩。晚上約8時15分，有示威者稱附近有防暴警察，突然叫「解散」，但尖東一帶仍有大批市民聚集；晚上近8時半，人群經金馬倫道向尖沙嘴方向走去，途經龍門冰室時一度鼓掌。有司機和樓上舖顧客在遊行隊伍行經時，舉起五字手勢，象徵「五大訴求 缺一不可」。

網上「全民V煞日」宣言指出，《禁蒙面法》實施一個月，港府訂立規例時稱港人仍擁有遊行集會自由，但警方在上周六（2日）「以過度武力腰斬」已獲不反對通知書的集會，故號召今日行動抗議，同時藉行動為疑因避催淚彈而墮樓重傷的科大學生打氣及取回公道。

逃犯條例 相關報道：

催淚彈下墮樓 科大生腦重創命危 疑將軍澳停車場3樓墮2樓 消防稱無人阻救援

消息：墮樓科大生疑現腦幹死亡迹象 林鄭表深切慰問

【禁蒙面法】法例實施一個月 英華等多校學生戴面具靜坐抗議