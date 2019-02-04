【Emily Online】人民網香港fb配圖：鄧炳強「止暴製亂」　網民：食咗誠實豆沙包 (20:21)

「止暴制亂」係港府近期常用嘅言辭，但「止暴製亂」？有網民喺fb帖文留言，話人民網「食左（咗）誠實豆沙包」，又話好認同「警察全力以赴製亂」呢個講法。

帖文嘅文字版其實係寫住「#全力以赴 止暴制亂」嘅，有網民就指出，配圖寫咗「止暴製亂」可能係簡體字轉成繁體字時出錯，因為「製」同「制」嘅簡體字都一樣係寫成「制」，所以又有網民認為，今次人民網話鄧炳強「止暴製亂」，突顯咗學習繁體字嘅重要喇。

人民網（香港）fb嘅帖文係喺傍晚6點04分上載，記者到夜晚8點再睇，帖文同嗰張話鄧炳強「止暴製亂」嘅配圖都仲喺度。不過，去到8點14分，個帖文已經被「下架」。

11月2日，逾百民主派區議會選舉候選人喺維園舉行「選舉聚會」，警方衝入維園施放催淚彈驅散人群，原本獲得不反對通知書、喺中環遮打花園同愛丁堡廣場舉行嘅兩個集會，就被警方下令腰斬。

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