【石棺藏屍案】被指拒讓第三被告見家人律師　總督察否認指控 (19:30)

被告依次為曾祥欣（28歲）、劉錫豪（22歲）及張善恒（25歲），被控於2016年3月4日在香港謀殺男子張萬里（別名阿J，終年28歲）。

控方傳召負責本案調查的刑事總督察謝旦生作供。謝表示，污點證人「小草」何菱瑜男友當時主動聯絡警方稱，他會到台灣接小草抵港，並告知警方抵港時間，警方作出配合及到場拘捕小草。謝旦生稱，當時不知道小草在台灣警署錄取口供，並認為謀殺案在香港發生，不需要在台灣落口供，「佢（小草）向台灣警察講咗件事，台灣警察可以做到咩？」，但知悉有人指她在台灣被另外3名被告「迫害」。

第三被告代表律師盤問時指出，第三被告被捕後，被押解至荃灣警署，其母親和一名律師在外等候見第三被告。惟謝旦生曾在報案室向第三被告說：「呢度係警署，唔可以見律師，講幾句都唔得。唔好同我玩啦，見律師都幫唔到你。」第三被告提出見母親，謝旦生則要求他跟警方合作，才可見母親，又勸他不要浪費金錢見律師。

謝旦生否認所有指控，回應稱從機場拘捕各被告後，再沒見過他們，亦沒有說過以上言論。聆訊明（6日）續。

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