兩男涉將軍澳襲警今提堂　裁判官質疑控罪書警身分匿名 (18:45)

兩人分兩案處理，被告謝永靈（51歲）報稱商人，控罪指稱他於11月4日在將軍澳唐明街公園外襲擊警員A及警員B。另一案被告吳日勤（30歲）報稱文員，控罪指他於同日在尚德巴士總站外襲擊警長A。

據悉，謝永靈涉大力撞向警方盾牌，並用手臂箍警員頸部，該警員手肘痛，謝被警員制服後受傷，右腦兩處裂傷、須縫10針，太陽穴腫脹、膝蓋及背部瘀傷。吳日勤涉以水喉向警員射水，被警員以胡椒噴霧制服。

署理主任裁判官徐綺薇質疑，為何控罪書上警員身分被匿名，認為至少要展示警員編號，控方稱將就此向律政司索取法律意見。

控方表示，將就謝一案的控罪是否適合及警員是否要匿名，向律政司索取法律意見，並讓警方作進一步調查，控方申請將案押後。兩案獲准押後至12月17日再訊，兩人分別獲准以5000元及3000元保釋，吳亦須守宵禁令，除特定日子外，其餘日子不得離港。

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