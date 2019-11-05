消息：墮樓科大生疑現腦幹死亡迹象　林鄭表深切慰問 (18:40)

林鄭月娥稱，近期每次集會示威都演變成「極端暴行」，呼籲所有市民遠離有關場合，「令警方執法時不會產生不必要誤會」。

民主派會議召集人陳淑莊表示，大家都關心受傷的科大學生，她指出事件是發生在警暴的現場，林鄭月娥是有權的人，亦是令香港情況不斷惡化的人，除了表達關心，林太有很多東西可做，以避免同類狀况，而《禁蒙面法》幫不上忙。

【16:14】警方昨日（4日）凌晨於將軍澳發射催淚彈驅散示威者，科技大學22歲男生其後被發現倒臥尚德邨停車場重創，兩次腦部手術仍未能控制腦水腫及出血情況。據本報兩個可靠消息渠道獲悉，科大生疑出現腦幹死亡迹象，包括瞳孔放大。其中一個消息人士表示，傷者「兩邊（瞳孔）一開始已經無乜反應」。醫管局表示，截至下午3點，科大生仍情況危殆，留醫深切治療部。

傷者的家屬下午3時許抵達醫院，另有一男一女市民到醫院為傷者祈禱。消息人士否認傷者即將拔喉。

根據非牟利慈善團體香港腦科基金網頁資料，要證實傷者腦幹死亡需要兩名醫生各自進行測試，包括雙眼瞳孔是否對光線全無反應、雙側角膜反射均消失、耳朵被灌凍水後，雙眼有否左右移動等，最後才會進行窒息測試，即拔喉後病人不能自主呼吸，合共7個測試。此外，判定腦死亡，需要觀察一段時間，長短視乎導致昏迷的原因而定，但不能少於4小時。

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