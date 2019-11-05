汽油彈案5人再被起訴　辯方稱已撤罪不能再控　官澄清控罪撤回非撤銷 (16:32)

在新的案件中，城大生鄭錦輝（21歲）、學生楊泳茹（22歲）、無業的丘建威（24歲）、城大生莫禮滔（21歲）及地盤工人黃建棋（19歲），被控於今年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓一個單位明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈、79瓶半製成汽油彈。昨獲撤回的案件中，英文控罪書缺少「保管」（custody）字眼，新案已補回。首4名被告今早出庭，但第五被告黃建棋缺席。辯方稱，他今早6時出院後被警方帶返警署。

控方呈上新的律政司檢控同意書，稱已修訂控罪內容，但遭辯方大律師郭憬憲反對。郭憬憲指出，該同意書沒有披露控罪的事實詳情，並非一份妥善的文件；又指出法庭昨晚已撤銷舊案，控方不能重複檢控，因此新案的檢控無效。主任裁判官錢禮澄清，她昨晚宣布撤回（withdraw）控罪，並非撤銷（dismiss）控罪，將聆訊押後至今午繼續。

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