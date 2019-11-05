汽油彈案5人再被控　官稱新案起訴有效　拒被告保釋 (21:32)

辯方又指控方昨晚撤控、今日再提控屬「一罪兩審」，不符合法律框架。惟控方稱昨日提堂時被告尚未答辯，更遑論被定罪。錢官決定採納控方的說法，決定控方新案起訴有效，正式處理新案的提訊。

控方指出，本案是其中一宗牽涉汽油彈、性質最嚴重的案件，反映過去兩個月示威暴力升級，又稱涉案單位除了被搜出汽油彈，還有牀和衣服，以及第一至第四被告的身分證，顯示他們住在那裏，因此反對眾人保釋。

辯方律師為5人提出保釋申請，惟錢官終決定拒絕各人擔保，將案件押後至下月12日再訊，其間5人還押看管。

辯方在庭上作出多項投訴，包括第二被告楊泳茹被捕時，當場被警員問「你係唔係雞」，又問她是不是「天使」，會為男示威者提供免費性服務；第三被告丘建威於洗手間被捕，有便衣警將他的頭部塞入馬桶。

辯方亦引用傳媒拍到警員昨晚於東區裁判法院大樓地下大堂戒備的照片，稱警方持槍入法院，要求法庭記錄在案。錢官反問辯方，就地下大堂是否法院的一部分，應該向司法機構查詢。控方罕有回應庭上投訴，指警員昨日並無作出藐視或不適合的舉動，因為法院大樓由多個政府部門共用，所有人都可進入大堂。

辯方稱已撤罪不能再控 官澄清控罪撤回非撤銷

【16:32】4男1女涉於上周六（2日）灣仔一個單位被搜出過百支汽油彈及半製成品，昨（4日）午在東區裁判法院被起訴管有爆炸品罪，控方因檢控文件出錯而撤回控罪，3名上庭的被告即時釋放，步出法庭後再被拘捕。今（5日）早5名被告重新被起訴，罪名不變，4人被解至東區裁判法院提訊，另一人未被帶到法院。辯方質疑新案的檢控仍然無效。

在新的案件中，城大生鄭錦輝（21歲）、學生楊泳茹（22歲）、無業的丘建威（24歲）、城大生莫禮滔（21歲）及地盤工人黃建棋（19歲），被控於今年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓一個單位明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈、79瓶半製成汽油彈。昨獲撤回的案件中，英文控罪書缺少「保管」（custody）字眼，新案已補回。首4名被告今早出庭，但第五被告黃建棋缺席。辯方稱，他今早6時出院後被警方帶返警署。

控方呈上新的律政司檢控同意書，稱已修訂控罪內容，但遭辯方大律師郭憬憲反對。郭憬憲指出，該同意書沒有披露控罪的事實詳情，並非一份妥善的文件；又指出法庭昨晚已撤銷舊案，控方不能重複檢控，因此新案的檢控無效。主任裁判官錢禮澄清，她昨晚宣布撤回（withdraw）控罪，並非撤銷（dismiss）控罪，將聆訊押後至今午繼續。

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