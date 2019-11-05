社工涉非禮強姦16歲智障女　兩遭停車場保安途人發現 (17:24)

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被告翟光輝（案發時55歲）被控11項非禮、2項企圖強姦、1項強姦、1項企圖在未經同意下作出肛交，共15項控罪。另有4項交替控罪，即1項與精神上無行為能力的人非法性交，2項企圖與精神上無行為能力的人非法性交、1項企圖與精神上無行為能力的人作出肛交。案件發生於2017年7月29日至2018年6月9日，犯案地點包括學校、大廈天台、公園、停車場等。

事主X在錄影會面稱，2018年5月20日學校舉行外訪活動，集合時間為早上10時，被告約X提早8時15分到校，帶X上社工室，企圖強姦她，但「插唔入陰道」。X完成活動返回學校，被告再帶X到社工室非禮。X離開社工室時在樓梯遇見男班主任。班主任生疑，翌日召見X問她「做咗乜嘢」，X感尷尬沒有說出遭性侵，謊稱「幫手、傾偈」，班主任表明不相信，故X認為班主任已知悉社工涉性侵她。

事主承認曾收被告禮物及錢

X憶述，同年6月9日，被告在學校活動後載X往屯門食海鮮，其後帶她到停車場非禮私處及胸部，被保安撞見；兩人走往上兩層位置，被告再非禮她，遭途人見到。被告再帶她到郊野公園非禮，聽到有民安隊經過「O晒嘴」，被告終駕車離開。

X承認收過被告禮物，包括書包、沐浴露等，被告有時每周給她100元，有時每月300元，總值8000多元，被告直至7月底被校長解僱，沒有再付錢。X曾拒絕收錢，被告逼她收下。

X續說，她在記事冊寫下遭被告性侵犯的經歷。她讀出2018年4月至6月的經歷，兩人相約荔枝角一商場用餐，用餐後在餐廳外「睇A片」，談及性話題，被告摸X胸部。同年3月4日，事主在學校出席上海交流團會議，散會後「社工突然叫我去社工室，發生性侵犯不當行為，感到太過火、唔舒服」。

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