野戰迷被殺案　證人：首被告與事主「上山試啲嘢」後獨自下山 (16:15)

被告依次為29歲地盤工人嚴汝衡，以及23歲海事處小輪助理周正賢。兩人否認於前年5月28日與黃朗祺一同謀殺郭葦諾。首被告另否認同日與黃暐浩作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，即令郭葦諾iPhone內儲存的資料被移走或刪除。

綽號「05」、現年23歲的控方證人趙家進供稱，當晚與事主乘的士到靈實醫院，在前調景嶺警署一帶匯合首被告和綽號「貓仔」的黃朗祺。4人其後沿寶琳南路北行，並在一岩石處休息。其間首被告告知眾人，他與事主需「上山試啲嘢」，着「05」和貓仔留步。趙家進又表示，首被告與事主離開後，他和「貓仔」傾談間得知對方從事冷氣工作，亦有加入民安隊。

趙家進續說，首被告於半小時後回來，形容他當時正喘氣，並稱事主收到WhatsApp訊息後，需立即下山，他則指示最快下山的路徑予事主離開。趙形容自己當時感奇怪，於凌晨3時14分致電事主，惟沒收到任何回覆。趙、首被告與「貓仔」其後在澳景路的白色涼亭內收拾物品，其間發現趙的長槍未能放進其背包內，首被告遂建議交由次被告保管。趙家進後來與首被告和「貓仔」分道揚鑣，獨自在澳景路乘坐的士離開，其餘兩人則「繼續係山行其他地方，唔知佢哋行去邊。」

趙在盤問下表示，上述長槍屬氣槍，由事主擁有，案發當晚交給他使用。他又同意首被告和事主離開，至首被告獨自回來的時間，當中可能長達1至2小時。至於「做低佢」的用語是否野戰術語，趙表示不排除有些人會使用相關用語。聆訊下午續。

相關報道：兩男控謀殺野戰迷 疑手機群組商行兇 控方：裝備買賣糾紛觸發