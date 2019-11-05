倉務員涉姦15歲援交女　事主：崩潰到一個極點 (15:00)

被告陳永霑（38歲）報稱倉務員。控方開案陳辭透露，女事主X案發時僅15歲，她去年4月17日並不情願與被告性交。被告在警誡下表示，他在Instagram認識X，當時X自稱PTGF（兼職女友），可以替被告手淫。被告當時稱願意付1萬元與X做愛，他原先指X「沒接受，沒拒絕」，及後改口稱X表示願意。

庭上播放X會面錄影，X直認當兼職女友，一向在Instagram「搵客」，「原本可以話做到風山水起，好多人私聊我」。之後被告約她見面，被告承諾以1.5萬元「包月」，兩人遂於案發當日前往時鐘酒店「交易」。

X續稱，被告在酒店房內與她做「約定好嘅嘢」，包括親吻、擁抱、替被告手淫、讓被告摸身體「抽水」等。X沒有答應與被告性交，惟被告案發時3次用陰莖插入X私處，「入咗四分之一」。X形容，過程中曾多次哭泣拒絕，說「講過唔入得，唔好啊」，又指當時「崩潰到一個極點」。

X指出，被告事後要求合影自拍，然後付她700元。X說被告沒有使用安全套，性交亦非自願，但「佢都畀咗錢，咁咪算囉」。豈料被告三天後跟X說「拍咗片」，將偷拍片段截圖，以及一個「有4萬幾個麻甩佬喺入面talk sex」的網上群組截圖傳給X，問她「如果公開咗會點？」，揚言X要「諗辦法塞住佢把口」。

X認為，被告要脅她「乖乖就範」，X感到害怕遂聯絡社工，被告被捕。X解釋，她來自單親家庭，見到母親含辛茹苦，希望掙外快「孝敬母親」，買新電話給她。

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