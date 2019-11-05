理大研究：公廁乾手設備門把含抗藥菌　乾手機下置垃圾桶細菌到處吹 (16:00)

理大於2017年4月至8月，在55個公共洗手間的紙巾架出紙位置、乾手機出風口、抹手紙和洗手間大門內側門把採集220個樣本，並在增菌培養基上培養，以計算出細菌菌落含量，發現洗手間內側門把含菌量最高，達每平方米148個菌落。理大資訊學系蕭傑恒博士表示，參考其他地方醫院廁所的乾手設施的含菌量，大致與研究數字相若，認為香港廁所相對乾淨。

220個樣本中共發現52個品種的細菌，如大腸桿菌、奇異變形桿菌、腐生葡萄球菌、金黃葡萄球菌等。有3個驗出的金黃葡萄球菌菌株都是由男洗手間的內側門把採集到，蕭博士指出，金黃葡萄球菌多於鼻孔找到，相信是有人在廁所清潔鼻孔後無洗手便離去。

樣本中亦發現27個對至少一種一線抗生素具抗藥性的葡萄球菌，有7個對至少3種抗生素有抗藥性。

蕭博士指出，廁所清潔工或經常忽略清潔乾手設備。護理學院博士孫桂萍表示，部分廁所的無蓋垃圾桶放在乾手機下，容易把細菌到處吹；她亦建議商場建無門洗手間，減少接觸門把機會。

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